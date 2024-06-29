ERVA Yaz Spor Okulları açılış programı düzenlendi

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve ERVA Yaz Spor Okulları açılış programı Ömer Halisdemir Spor Salonu’nda yapıldı. Törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, ERVA Spor Kulübü açan kurum ve kuruş temsilcileri, sporcular ve valileri katıldı.

VALİ GÖKMEN ÇİÇEK: KAYSERİ ERVA PROJESİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek, “Kayseri ERVA Projesi çığ gibi büyüyor. Gerçekten bu Kayseri’nin kendi projesi. Şimdi 34’lü rakamlara geldi. Bir tane ERVA Spor Okulu açmıştık, 34’üncüsünü birkaç gün sonra açacağız. Bunun heyecanını yaşıyoruz. Kulüplerimize çocuklarımız ve velilerimiz sahip çıkıyor. Artık, okul aile birlikleri oluşmaya başladı. Biz hiçbir gencimizi, hiçbir çocuğumuzu sahipsiz bırakmayacağız, onlarla birlikte olacağız diye söz vermiştik. Bugün 9 bin 500 lisanslı sporcumuz oldu. Onlarla gurur duyuyoruz. Bugün burada 33 olan ERVA Spor Kulübü’nden sporcu görmek beni mutlu etti. Bu proje çığ gibi büyümektedir. ‘Her mahallemizde açacağız’ dediğimiz spor okullarımızla bugün 33’üncüyü bitirdik. Kısa sürede sayısı 50’lere 100’lere gelecek. Kayseri’nin vatansever gençleri türk bayrağını Türk bayrağını spor müsabakalarında en yukarılara çıkartacaklar. Milli marşımızı okutacaklar. Bizleri gururlandıracaklar. Ben Kayseri’nin valisi olarak hem ERVA Spor okullarıile hem bu projeyi hayata geçirenlerle. Hem de bütün öğrencileriyle gurur duyuyorum. Onlar iyi ki var. ERVA çok daha büyüyecek” şeklinde konuştu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ise, “Okulların kapanmasıyla birlikte çocuklarımızın ve gençlerimizin spora yönlenmesinde başta Gençlik ve Spor Bakanlığımızın her türlü spor branşının gerçekleştirildiği özellikle son dönemde 33 spor kulübümüzün ERVA Spor Kulübü olarak 10 binin üzerinde çocuklarımızla gençlerimizle yaz spor okullarını açıyoruz. ERVA Spor Okullarının başta ilçelerde olmak üzere hizmet verirken 80’in üzerinde tesisimizde 500’ü aşkın antrenörümüzle 60 branşımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rekor seviyede yaz spor okullarına katılım sağlayan gençlerimizi ve çocuklarımızı gördük. Yeni açılacak olan tesislerimizde ERVA Spor okullarıyla 5 tane daha mahalle kulübümüzü açacağız” diye konuştu.

ERVA Spor Okulları sporcularının halk oyunları, karate, muaythai ve jimnastik gösterilerinin ardından tören sona erdi.