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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.B. yakalanarak cezaevine teslim edildi. 

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmalar neticesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunan ihraç Astsubay M.B. yakalandı.

M.B. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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