Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.B. yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmalar neticesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunan ihraç Astsubay M.B. yakalandı.
M.B. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.