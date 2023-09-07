Eşcinsel Ptopagandasına Tepki.

Ilahiyatci Araştırmacı Yazar Furkan Yılmaz ALTUNOZ den tepki.

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  • 07.09.2023 20:50
  • Güncelleme: 07.09.2023 20:50
Eşcinsel Ptopagandasına Tepki.

Kadınlar Matinesi adı verilen ve cinsiyeti belli olmayan biri tarafından, sözde hastalara yardım adıyla düzenlenecek olan; konser bu topraklara yönelik korkunç bir operasyondur. Hastalara yardım bahanesiyle, hastalıklı bir neslin oluşmasına zemin hazırlayacak bu konser iptal edilmelidir. Din ve ahlakı değerlere aykırı, eğitim ve kültürel acıdan kabul edilemeyecek kadar çirkin ve ahlak bozucu bu konser derhal iptal edilmelidir. Bu girişim Kayseriye yakışmıyor.  Yetkililere sesleniyorum; din, tarih ve medeniyetimizle uyuşmayan bu konser iptal edilmelidir.

Kurumsal Haber

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