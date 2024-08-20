Esentepe ve Altınoluk'ta boş arazilerde yangın 

Kayseri'de iki mahallede boş arazide yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangınlar, anızlık alanda başlayarak kısa sürede büyüdü ve geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ekiplerinin yangınlara müdahalesi devam ediyor.

Esentepe ve Altınoluk'ta boş arazilerde yangın 

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Altınoluk ve Esentepe mahallelerinde iki boş arazide yangın çıktı. Yangınların fark edilmesinin ardından, vatandaşların ihbarı üzerine iki farklı olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangınları kontrol altına almak ve söndürme çalışmalarını yürütmek amacıyla bölgeye intikal etti. Ekiplerin yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

1ha

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