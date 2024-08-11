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Eşi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı

Yenişehir Mahallesi'nde Y.Ü. isimli kadın ikamet ettiği apartmandan çıktıktan kısa bir süre sonra kocası G.Ü. tarafından bıçaklandı.

Eşi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı

 Olay saat 16.00 sıralarında Kocasinan İlçesi Yenişehir Mahallesi Saba sokakta meydana geldi. İddiaya göre eşi G.Ü. ile tartışan Y.Ü. isimli kadın evden ayrıldı. Y.Ü. isimli kadın ikametinden çıktıktan kısa süre sonra G.Ü. isimli kocası tarafından bıçaklandı. Yaralı kadın ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Şüpheli koca ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

1ha

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