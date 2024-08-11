Milletvekili Aşkın Genç, Ecevit'in devlete bağışladığı Medine'deki arazisini sordu

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit’in Suudi Arabistan’da kendisine miras kalan araziyi Türkiye’deki hacı adaylarının ibadet süreçlerini bağışlamak amacıyla devlete bağışladığını ancak o günden bugüne bir şey yapılmadığı iddiasıyla konuyu meclis gündemine taşıdı. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

‘MİRASIN DEVLETE GEÇMESİ, TÜRK HACILARIN İBADET SÜREÇLERİNDE BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLAYACAKTIR’

Ecevit’e kalan mirasın mevcut durumu ve yapılan çalışmaları soran Genç, “Osmanlı döneminde Mekke Şeyhülislamı olarak görev yapan Hacı Emin Paşa, görev süresi boyunca 5 vakıf, 2 medrese ve birçok kütüphaneden oluşan büyük bir külliye kurmuştur. Bu külliye, Hicaz’da ihrama girilen yerden Kâbe’ye kadar uzanan geniş bir bölgeyi kapsamaktadır. Hacı Emin Paşa’nın torunu olan Bülent Ecevit’e, bu büyük külliyenin 110 dönümlük arazisi miras kalmıştır. Bülent Ecevit’in bu mirası bağışlaması, hacıların konaklama ve ibadet ihtiyaçlarının daha iyi karşılanmasını amaçlamaktadır. Mirasın devlete intikal etmesi durumunda, Türk hacıların Medine’deki konaklama ve ibadet süreçlerinde büyük kolaylık sağlanacaktır. Ancak, aradan geçen 19 yıla rağmen bu konuda somut bir adım atılmamış olması, mirasın akıbeti konusunda ciddi soru işaretleri yaratmaktadır. Bu durumun çözülmesi hem Ecevit’in vasiyetine saygı gösterilmesi hem de Türk hacıların yararına olacaktır” ifadelerini kullandı.

CHP’li Genç’in, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a yönelttiği sorular ise şu şekilde;

Bülent Ecevit’in devlete bağışladığı Medine’deki 110 dönümlük arazi ve külliyenin mevcut durumu Nedir? Suudi Arabistan yönetimi ile bu konuda herhangi bir görüşme yapılmış mıdır? Yapıldıysa, bu görüşmelerin sonuçları nelerdir? Suudi Arabistan yönetiminin, istimlak ettiği arsaların bedelini ödemediği ve bu konuda herhangi bir taahhütte bulunmadığı doğru mudur? Sevda Tepesi’ne imar izni verilmemesinin, Bülent Ecevit’in bağışladığı mirasın devri üzerindeki etkisi nedir? Türk hacılarının bu araziden faydalanabilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? Mirasın devlete intikali ve taşınmazlardan doğan hakların kullanımı konusunda bugüne kadar somut bir gelişme olmamasının nedenleri nelerdir?”