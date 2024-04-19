Eski Başkan Bayrak'tan 24 işçi çıkartılma iddiası
Sarız eski belediye başkanı Baki Bayrak, 24 belediye personelinin işine son verildiğini ve 14 işçinin de ücretsiz izne gönderildiğini iddia etti.
Sarız’ın önceki dönem belediye başkanı Baki Bayrak, sosyal medya hesabından Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu’nun 24 işçiyi işten çıkardığını iddia etti. Bayrak yaptığı açıklamada, “Seçim öncesi bu paylaşımı yapan mevcut CHP’li sarız belediye başkanı Ömer Faruk Eroğlu ilk icraatını yaptı. 24 işçinin iş aktine son vermiş olup 14 işçiyi de ücretsiz izine göndermiş bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.
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