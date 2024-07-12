İşyeri yağmalayanlar teker teker toplanıyor

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan kamera çalışmaları neticesinde 2 Temmuz 2024 günü bir işyerinin camlarının kırılması ve yağmalanması olayına karıştığı tespit edilen E.K. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İşyeri yağmalayanlar teker teker toplanıyor

Kayseri'de 30 Haziran 2024 günü meydana gelen olaylarla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kamera inceleme çalışmaları neticesinde; 2 Temmuz 2024 günü bir işyerinin camlarının kırılması ve yağmalanması olayına karıştığı tespit edilen ve hakkında "yaralama", "hırsızlık",  ve "tehdit" suçlarından aranma kaydı bulunan E.K. (39), "2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet, işyerinden hırsızlık ve mala zarar verme" suçlarından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi

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