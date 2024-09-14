Eski eşini çocuğunun yanında vurdu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir adam 1 yıl önce boşandığı eski eşinin aracının önünü keserek silahla vurdu. Ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Eski eşini çocuğunun yanında vurdu
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir adam 1 yıl önce boşandığı eski eşinin aracının önünü keserek silahla vurdu. Ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Tacettin Veli Mahallesi Şiremenli Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Burhan A., 1 yıl önce boşandığı eski eşi Fatma G.’nin aracının önünü kesti. Bir süre eski eşiyle konuşan adam, tartışmanın büyümesi üzerine araçta bulunan kadının ilk eşinden olan çocuğuna aldırış etmeden silah ile ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan kadın da ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından karakola giden Burhan A. da silahla beraber teslim oldu. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Mahcup ve Mahzunuz Ya Resulullah
Mahcup ve Mahzunuz Ya Resulullah
Mevlid Kandili idrak edildi
Mevlid Kandili idrak edildi
Eski eşini çocuğunun yanında vurdu
Eski eşini çocuğunun yanında vurdu
Prof. Dr. Kazancı: 'Doğa insan yapımı hiçbir şeyi kabul etmiyor
Prof. Dr. Kazancı: 'Doğa insan yapımı hiçbir şeyi kabul etmiyor
Doç. Dr. M. Sena Kösedağ: 'Narin olayında Medya sınıfta kaldı'
Doç. Dr. M. Sena Kösedağ: 'Narin olayında Medya sınıfta kaldı'
'Uçtan uca şifreleme' mesajlara ulaşımı engelliyor
'Uçtan uca şifreleme' mesajlara ulaşımı engelliyor