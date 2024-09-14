Prof. Dr. Kazancı: 'Doğa insan yapımı hiçbir şeyi kabul etmiyor

Peribacalarının korunması ve risklerinin önlenmesine yönelik müdahale yöntemleri toplantısına katılmak üzere Nevşehir’e gelen UNESCO Türkiye Millî Komisyonu ve Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Kazancı, “Doğa insan yapımı hiçbir şeyi kabul etmiyor. Belki yapılan çalışmalar üç beş yıl gidebilir. Ama uzun zamanda bu mümkün değil. Bunun için uygulanacak bütün koruma sistemlerinin yenilenebilir ve tamir edilebilir bir düzeyde olması lazım” dedi.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Kapadokya Alan Başkanlığı ve iş birliği ile peribacalarının korunması ve risklerin önlenmesine yönelik müdahale yöntemleriyle ilgili olarak “İstişare ve Değerlendirme Toplantısı bu gün yapılan saha incelemesi ile sona erdi.

Göreme Arkeopark Projesinin ve Göreme Açık Hava Müzesinde mevcutta bulunan keeping uygulamalarını yerinde inceleyen UNESCO Türkiye Millî Komisyonu ve Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Kazancı, Kapadokya bölgesini doğanın oluşturduğunu ve bu oluşum sürecinin halen devem ettiğini söyledi.

Doğaya yapılan müdahaleleri doğanın kabul etmediğini söyleyen Kazancı “Doğa insan yapımı hiçbir şeyi kabul etmiyor. Belki yapılan çalışmalar üç beş yıl gidebilir. Ama uzun zamanda bu mümkün değil. Bunun için uygulanacak bütün koruma sistemlerinin yenilenebilir ve tamir edilebilir bir düzeyde olması lazım” dedi.

Heyet daha sonra Paşa bağları çevre düzenleme projesini ve şapka düşmesi riskini taşıyan peribacasını yerinde inceledi.

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu ve Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Kazancı, şapkası düşmek üzere olan peribacasına da her hangi bir müdahale yapılması gerektiğini söyledi. Düşme anında diğer peribacalarına ve ziyaretçilere zarar verilmemesi adına çevresinde bir takım tedbirler alınabileceğini söyleyen Kazancı, “burada yapılan uygulamaları ve ziyaretçi geçişine kapanan alanın neden kapandığını bir yazılı metin ile burada anlatabiliriz” dedi.

Saha incelemesi sonrasında açıklama yapan Kapadokya Alan Başkan Vekili Birol İnceciköz de “Heyet ağırlıklı görüş olarak, bunun bir doğal oluşum olduğunu, doğası gereği peribacalarının zamanla oluştuğu ve bir süre sonrada oluşumunu tamamlayarak şapkalarının düşeceği ve yok olacaklarını ifade ettiler. Burası ziyaretçi alan bir yer. Ziyaretçileri etkilemeyecek şekilde, şapkanın düşme ihtimalini göz önüne de alarak, bir takım tedbirler alınması gerektiğini ve şapkanın doğal yollarla düşmesinin daha doğru olacağını ifade ettiler. Bu durumu sonuç beyannamesine de aldık” ifadelerini kullandı.