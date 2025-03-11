Eski halinden pek eser kalmayan Hacı Veled Cami

Yola paralel, uzun dikdörtgen bir yapıya sahip olan caminin, sonraki onarımlarda ahşap olan tavanı betonarmeye dönüştürülmüş ve toprak damı yerine de çatı yapılmıştır.

Yapısal büyüklük bakımından eski mahalle camilerinden iki kat kadar bir büyüklükte. İç mekanı aydınlatan çok sayıda penceresi mevcut.

Osmanlı Döneminden kalmış olmasına rağmen, eski halinden pek bir eser kalmamış. Kitabesine göre ilk yapılışı 1350 yılı olup, 1706 yılında da esaslı bir onarım geçirmiş ve yenilenmiştir. En son köklü restorasyonu ise 1956 yılında yapılmış. Yakın zamanda da duvar taşları sağlamlaştırılıp, derzlenmiş, içi sıvası yenilenmiş ve 120 cm’lik parlak vernikli iç ahşap lambriyle döşenmiştir.

Düz beyaz sıvalı iç mekan daha çok modern zaman camilerini andırıyor. Parçalı mermerden yapılan mihrabı ise klasik nişli bir yapı,

Camiye, kuzaybatıya ilave edilen küçük bir yapıdan geçilerek girilebiliyor. Girişte yeni yapılmış 3 adet taştan lavaboların olduğu abdesthane bulunuyor. Girişin karşı ve sağ tarafı camekanla kaplanmış. Aynı zamanda hanımlar mahfiline bu camekanda bulunan merdivenlerden çıkılabiliyor.

Batı köşesindeki silindirik minaresi 1957 yılında yapılmış.

Caminin etrafının çok sayıda hastaneyle çevrilmiş olması, vakit namazlarında cemaat sayısına katkı sağlasa da teravih de aynı katkıyı görmek neredeyse mümkün değil.

Cemaatın çoğu çevredeki apartmanlarda meskun olan vatandaşlardan. Yaklaşık 2 Saf olarak kılınan teravihde hanım cemaatle beraber yaklaşık elli kişilik cemaatten bahsedilebilir.