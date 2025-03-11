İYİ Partili Kılınç: 'İktidar ve Muhalefet asıl gündeme dönmeli'

İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç yapay siyasi gündemlerin ülkenin asıl sorunlarını gölgelediğini belirterek; “Şu an ülkemizin gündemi Cumhurbaşkanlığı seçimi değil. Şu anda ortada bir seçim de yok. O yüzden ben ülkeyi yönetenleri, iktidarı ve ayrıca muhalefeti de ülkenin ana gündemine dönmeye davet ediyorum. Ülkenin ana gündemleri nedir iktisadi problemler çok derinleşti, içtimai problemler var, adalet sisteminde büyük sıkıntılar var, eğitimde problemler var.

Bunların hepsini değerlendirdiğimizde asıl konuşulması gereken konular; çözülemeyen enflasyon, alım gücünün düşmesi, asgari ücretlinin açlıkla baş başa kalması, emeklilerin kendi kaderlerine terk edilmiş olmasıdır. Şu anda kimse, düşen alım gücünü ve geçim sıkıntısını konuşmuyor. İnsanlar artık geçinemiyor, işte gündem budur

Bu ülkeyi yönetenler neden sürekli yapay gündemler üretiyor, neden muhalefet partileri de buna alet oluyor asıl gündeme dönelim ekonomik problemleri nasıl çözeceğini önce iktidar, sonra da muhalefet partileri ortaya koymalı. İktisadi problemlerin çözümünün altında sağlam bir hukuk sistemi yatıyor. Hukuk sistemini düzeltemezsek, adalete güven olmazsa, hiçbir iş dünyası temsilcisi yatırım yapmaz. Yabancı yatırımcılar ülkemize gelmez. Hatta son dönemde gördüğümüz üzere, ülkemizin kendi yatırımcıları bile artık ülkeyi terk etmeye başladı çünkü hukuk sistemine güven kalmadı.

Peki, enflasyonu nasıl durdururuz bugün baktığımızda enflasyonun kaynağında da iktidarın politikaları var. İktidar, kendine gelince alacaklarına gelince enflasyonu farklı değerlendiriyor; TÜİK’in verilerini baz alıyor. Ama vatandaşa, emekliye, devlet memuruna maaş ödemeye gelince enflasyonu farklı değerlendiriyor. Öncelikle reel enflasyon göz ardı edilmemeli. Bugün baktığımızda, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına güven kalmadı. ENAG’ın açıkladığı verilerle TÜİK’in verileri arasında yarı yarıya fark var. Biri yüzde 50 diyor, diğeri yüzde 100 diyor. Hepimiz pazara, markete, çarşıya gidiyoruz ve TÜİK’in belirttiği enflasyonun gerçeği yansıtmadığını bizzat yaşıyoruz.Enflasyonla çok ciddi mücadele edilmesi lazım. O yüzden iktidar asıl meselelere dönmeli, asıl meselelerle uğraşmalı. Bu sıkıntılar, yapay gündemlerle unutturulamaz. Halk bu sorunları her gün yaşıyor. Bugün bir ev almak hayal oldu, insanların ev sahibi olma şansı kalmadı. Barınma ihtiyacı, 2000-3000 bin yıl önce bile en temel ihtiyaçlardan biriydi. Bugün ülkemiz, barınma ve gıda gibi en temel iki ihtiyacı bile karşılayamaz duruma geldi. Dünya sıralamalarına baktığımızda, enflasyonda adeta Şampiyonlar Ligi ndeyiz. Hukuk sisteminde ise en sonlardayız. Adalete güven kalmadı. Bunları düzeltmeden ülkede hiçbir şey düzelmez! O yüzden hem iktidarı hem muhalefeti ülkenin asıl gündemine ve bu gündem üzerinde çözüm üretmeye davet ediyorum. Aksi halde millet, bunun cevabını sandıkta ağır bir şekilde verecektir. Ama sandığa kadar dayanacak gücü de kalmadı insanların Bizim gündemimiz, İYİ Parti’nin gündemi, halkın gündemi, milletin gündemidir. O yüzden biz bu meseleleri konuşmaya ve çözüm önerileri sunmaya devam edeceğiz. En azından biz görevimizi yapacağız” ifadelerini kullandı.