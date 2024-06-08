Eski hükümlüler açılan kurslarla iş sahibi oluyor

Niğde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, yükümlülerin topluma kazandırılması çalışmaları kapsamında forklift operatörlüğü kursu açıldı.

Niğde Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile verilen kursla ceza infaz kurumundan çıkan hükümlerin topluma karıştıktan sonra yaşadıkları iş bulma sorununun ortadan kaldırılması hedefleniyor. Niğde Denetimli Serbestlik Müdürü Haydar Demir, yaptığı açıklamada ceza infaz kurumundan çıkan eski hükümlülerin en büyük probleminin iş bulmak olduğunu söyledi.

Demir, "Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak en önem verdiğimiz konu yükümlüleri iş sahibi yapıp topluma kazandırmak. Ceza infaz kurumundan çıkan hükümlerimizin topluma karıştıktan sonra yaşadıkları en büyük sıkıntı, iş bulma konusunda oluyor. Biz de bunu nasıl aşabiliriz diye değerlendirdiğimizde İŞKUR’un raporunu inceleyerek en fazla ihtiyaç duyulan meslekler kısmında iş operatörü eksikliği olduğunu tespit ettik. Bu amaçla Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği içerisinde operatörlük projesini gerçekleştirdik” dedi.

Niğde Halk Eğitim Merkezi ile birlikte hayata geçirilen forklift ve bekoloder operatörlüğü kursu ile 18 eski hükümlünün eğitim aldığını söyleyen Demir, amaçlarının eski hükümlülerin sosyal hayata adaptasyonunun sağlanmasına katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Demir, İŞKUR’la yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde eğitim alan kursiyerlerin işe yerleştirileceğini de ifade etti. Forklift ve bekoloder operatörlüğü eğitimi alan eski hükümlüler ise artık meslek sahibi oldukları için mutlu olduklarını dile getirdi.