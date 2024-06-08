Hacılar Belediyesi yaz sezonu çalışmalarını başlattı

Hacılar Belediyesi, yaz sezonunun gelmesiyle birlikte saha çalışmalarına hız verdi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yeni sezonda altyapı ve üst yapı çalışmalarına başladıklarını belirterek; "Asfalt ve kilitli parke taşları ile yol çalışmalarımız devam ediyor, bu sezon yaklaşık 17 kilometre daha kilitli parke yol yapacağız” dedi.

Hacılar’da, yaz sezonu ile birlikte altyapı ve üst yapı çalışmaları hız kazandı. İlçe genelinde yol çalışmalarına önem verdiklerini belirten Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe genelinde birçok alanda çalışmaların devam ettiğini ifade etti. "Su, doğalgaz ve elektrik gibi temel altyapı hatlarının yenilenmesinin ardından üstyapı çalışmalarına başladık. Bu kapsamda kilitli parke yol yapımı için gerçekleştirdiğimiz ihale ile 110 bin metrekare yol yapmayı planlıyoruz. Bu da yaklaşık olarak 17 kilometreye tekabül ediyor" dedi. Yol yapım çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdüğünü belirten Başkan Özdoğan; "Ekiplerimiz, ilçemizin farklı bölgelerinde yol yapımına başladı. Amacımız, vatandaşlarımıza daha konforlu ve güvenli yollar sunmak. Yaptığımız bu çalışmalar, ilçemize ve halkımıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Belediyenin sadece yol yapımıyla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda parklar, sosyal alanlar ve diğer altyapı projeleri ile Hacılar’ı daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Özdoğan; "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştiriyor ve uyguluyoruz. Her adımda halkımızın desteğini arkamızda hissediyoruz. Yaz sezonu boyunca sürdüreceğimiz çalışmalarla ilçemizin çehresini değiştirmeye devam edeceğiz. Ekibimizle birlikte Hacılar’ı daha modern ve yaşanabilir bir yer haline getirme konusunda kararlıyız” ifadelerini kullandı.