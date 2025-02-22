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Eski İl Müdürü Özer'in yeni kitabı çıktı 'Çocuklar Nasıl Anne-Baba İster'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler eski İl Müdürü Nevzat Özer, 'Çocuklar Nasıl Anne-Baba İster' konulu yeni kitabını çıkardı.

Eski İl Müdürü Özer'in yeni kitabı çıktı 'Çocuklar Nasıl Anne-Baba İster'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler eski İl Müdürü Nevzat Özer’in “Çocuklar Nasıl Anne-Baba İster” konulu yeni kitabı çıktı. 
Kitabında modern çağda ebeveyn olmanın zorluklarını ele alan Özer, günümüz çocuklarının karşı karşıya olduğu sorunlara dikkat çekiyor. Teknolojinin hayatın her alanına girdiği bu dönemde, anne ve babaların çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmakta zorlandığını belirten Özer, aile içi ilişkilerin giderek zayıfladığına vurgu yapıyor.

Haber Merkezi

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