Taksan trafo merkezi yenileniyor

Kayseri'de enerji altyapısını güçlendirecek yatırım hayata geçiriliyor. TEİAŞ 154 kV Taksan İndirici Trafo Merkezi (Yenileme) yapım işi ihalesi, 19 Mart 2025 tarihinde yapılacak.

Taksan trafo merkezi yenileniyor

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy ihaleyi duyurarak, “Tamamlandığında toplam maliyeti 300 Milyon TL olacaktır” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, TEİAŞ 154 kV Taksan İndirici Trafo Merkezi (Yenileme) yapım işi ihalesi gerçekleştirileceğini duyurdu. 
Tamamlandığında toplam maliyetin 300 milyon lira olacağını söyleyen Özsoy, “TEİAŞ 154 kV Taksan İndirici Trafo Merkezi (Yenileme) yapım işi  ihalesi 19.03.2025 tarihinde yapılacak olup, tamamlandığında toplam maliyeti 300 Milyon TL olacaktır. Hayırlı Olsun Kayseri'm” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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