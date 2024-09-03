Eski sevgilisi Edanur'u öldüren G.Ç.'ye ağırlaştırılmış müebbet

Kayseri’de 13 Eylül’de saat 22:30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Ambar Mahallesi’nde meydana gelen olayda restoranda garson olarak çalışan üniversite öğrencisi Edanur Çoban, iş çıkışı evine giderken peşinden gelen eski sevgilisi G.Ç.’nin silahlı saldırısına uğradı. Sırtından yaralanan Edanur yaşamını yitirirken G.Ç. ise şehirden kaçmak isterken yakalanmıştı

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Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına Edanur Çoban’ın annesi, babası ve aile yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Mahkemede konuşan Edanur’un babası Akın Çoban, “357 gün oldu. İçimde hiç bir soğuma olmadı. Kızımın kafasında 17, sırtına 10 saçma isabet etmiş. Ben sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum” dedi.

Anne Tuğba Çoban ise, “Allah yanına koymasın en ağır cezayı almasını istiyorum” dedi.

TUTUKLU SANIK G.Ç.: GERÇEKLEŞTİREMEDİĞİM HAYALLERİM VAR

Tutuklu sanık G.Ç. daha önceki ifadesinde şöyle konuşmuştu, “2022 yılının haziran ayında tanıştık, bir buçuk sene sevgili kaldık. Sonra ayrılmıştık. 2023 Temmuz’da da yüzük takmıştık. Aldatma gibi olayları oldu. İntihar etmek için tüfek almıştım. O gün gördüm yanına gittim 1-2 dakika kadar konuştuk. Öncesinde bira içmiştim alkollüydüm. Tartışmaya başladık. Tüfeğin olduğu çantayı birkaç metre geride bırakmıştım. Tartışma olunca önce havaya doğru ateş ettim. Biri bağırınca arabaya bindim. Ankara tabelasını gördüm oraya sürdüm oradan da Nevşehir tarafına döndüm. Avanos’a girdim bir camii önünde durup abdest alıp namaz kıldım. Çıktığımda aracın yanında polis vardı teslim oldum. Suçlamayı kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum. Tüfeği olaydan iki gün önce temin etmiştim. Ateş ederken ‘öl lan’ demedim. Annem, ‘kilo verdin sigaraya geri başladın psikiyatriye git’ dedi. Halamlar da aynısını dedi. Polislik sınavına girecektim o nedenle psikiyatriye gitmedim. Psikolojik ya da nörolojik olarak tedavi görmedim. Planlamadım” demişti. Bugün ki duruşmada ise, “Bu olaya kadar hiç suç işlemedim. Biri bana ‘sen birini öldüreceksin’ dese inanmazdım. Dışarıda bekleyen sevdiklerim var, ailem var. Gerçekleştiremediğim hayallerim var. Tahliyemi istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti sanığa ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.