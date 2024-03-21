Esmaül Hüsna Sergisi'ne yoğun ilgi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde faaliyet gösteren KAYMEK tarafından Maraş İşi ile Ramazan ayına özel olarak hazırlanan 100 eserin yer aldığı Esma’ül-Hüsna Sergisi yoğun ilgi gördü.

Eğitimi destekleyen, öğrenci ve genç dostu hizmet vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini yürüten Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), bu alanda önemli sergileri de sanatseverlerin beğenisine sunmayı sürdürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi riyaset girişinde açılan KAYMEK eğitmeni Funda Uğur’un hazırladığı Esma’ül-Hüsna Sergisi, vatandaşların ve kursiyerlerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. KAYMEK eğitmenlerinden ve kursiyerlerinden oluşan bir grup, Esma’ül-Hüsna Sergisi’ni ziyaret ederek, ilgiyle gezdi. Ziyaretçiler, eğitmen Funda Uğur’dan sergideki eserler hakkında bilgiler de alırken, Hatice Aydın isimli kursiyer, “Buraya KAYMEK ile birlikte geldim, sıcak ve güzel bir ortam. Maneviyatı da yüksek, herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Gayet başarılı, el emeği çok ince düşünülmüş, gayet beğendim” dedi. Çok duygulandığını söyleyen Dilek Söylemez ise “Hocalarımızla geldik, çok farklı bir atmosfer. Özellikle Ramazan ayı içerisinde Esma’ül-Hüsna’yı bu şekilde Maraş İşi ile işlemiş, ellerine, emeklerine sağlık, çok duygulandık, tek kelimeyle hayran kaldık” diye konuştu. Ziyaretçilerden Diler Ekinci de sergiyi çok beğendiğini vurgulayarak, “Arkadaşlarla birlikte hep birlikte sergiye geldik. Müthiş bir sergi. Muntazam bir el emeği var. Hocamız kendisi yapmış tek tek. Allah’ın isimleri var. Esma’ül-Hüsna. Besmele ile başlıyor. Çok beğendik. Çok muntazam. Ramazan duygusuna da uygun” ifadelerini kullandı.

100 eser, tarihi Selçuklulara kadar dayanan ve saray işlemesi olarak bilinen geleneksel el sanatlarından biri olan ve kendine özgü yapım aşaması olan Maraş İşi ile kumaşa çizilmeden, oyarak desen geçirme tekniği kullanılarak hazırlandı.