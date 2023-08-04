Evin bahçesinde kenevir bulunan şahıs yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda bir evin bahçesinde 21 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken ev sahibi gözaltına alındı.

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  • 04.08.2023 13:15
  • Güncelleme: 04.08.2023 15:36
Evin bahçesinde kenevir bulunan şahıs yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda bir evin bahçesinde 21 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken ev sahibi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Kocahacılı Mahallesi’nde İkamet eden E.Ç..’nin ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada evin bahçesinde 21 kök kenevir ele geçirildi.

Ev sahibi hakkında işlem yapılırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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İHA

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