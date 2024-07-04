Evinde özel düzenekle kenevir yetiştiren kişi yakalandı

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasa dışı ekim operasyonu yaptı.

Evinde özel düzenekle kenevir yetiştiren kişi yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasa dışı ekim operasyonu yaptı.

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu maddelerin üretimi ve kullanılmasının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Kırşehir İl Merkezinde bulunan bir eve operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda evde kurulu özel düzeneklerle kenevir bitkisini yetiştirdiği tespit edildi. Yapılan aramada; içime hazır şekilde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, kenevir bitkisini üretmeye yarayan özel tertibatlı düzenek ile bitki besleyici gübreler ele geçirildi .

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasın ardından adli mercilere sevk edildi.

İHA
Kayseri Gündem

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