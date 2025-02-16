Eyüpspor - Kayserispor: 1-1

Kayserispor, Süper Ligin 24’üncü haftasında Eyüpspor’a konuk oldu. Sakin geçen maçın ilk yarısnda iki takım da gol atamadı. İkinci yarıda Emre Mor ev dahibi takımı öne geçirdi. Kayserispor uzatma dakikalarında Attamah ile skoru dengeledi. Maç 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL... Maçın 56’ıncı dakikasında Emre Mor vurdu, Eyüpspor öne geçti... Eyüpspor'da hücum yönüne göre sağ kanatta baskıyla kazanılan topla ceza alanına sağ kanattan giren Emre Mor sol ayağıyla uzak köşeye doğru yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 1-0

GOL... Maçın 90 +2’inci dakikasında Attamah attı, skora denge geldi... Kartal'ın ön direğe doğru yaptığı ortada ön direkte olan Attamah uzak köşeye doğru şık bir kafa vuruşu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu 1-1

Maçta başka gol olmadı takımlar sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı.

MAÇIN KİMLİĞİ

STAD: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Bilal Gölen, Ali Alp

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Attamah, Ramazan Civelek (Dk. 81 Nurattin), A Karimi (Dk. 81 Baran), Y. Ackah (Dk. 65 Nazon), Kartal Yılmaz, Cardoso (Hosseini), Mane, Bourabia (Dk. 81 Talha)

EYÜPSPOR: Berkez Özer, R. Vezo, Robin Yalçın, L. Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Halil Akbunar (Dk. 87 Caner), Emre Mor (Dk. 61 Yalçın), Tayfur Bingöl (Dk. 75 Emre Akbaba), P. Ampem, M. Thiam (Dk. 87 Umut Bozok)

GOLLER: Dk. 56 Emre Mor (Eyürspor) Dk. 90+2 Attamah (Kayserispor)

SARI KART: Robin, Emre Mor, Yalçın (Eyüpspor), Gökhan, Ramazan, Mane (Kayserispor)