Ramazan öncesi zabıta denetimleri başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından, kentte faaliyet gösteren zincir ve yerel marketlere, fırınlara yönelik eş zamanlı olarak Ramazan ayı öncesinde gerçekleştirilen denetimlerde, marketlerde kasa reyon fiyat farkı, etiketsiz olarak satışa sunulan ürünler, son kullanma tarihi geçmiş ürün kontrolleri, hijyen denetimleri ve ekmeklerde eksik gramaj kontrollerine yönelik denetimler yapıldı. Yapılan bu denetimlerde belirtilen hususlara uymayan market, fırın ve işletmelere tutanaklar düzenlenerek, gramaj eksikliği olan ürünler, ekiplerce el konularak hayır kurumlarına teslim edildi. Büyükşehir Zabıta ekipleri, söz konusu denetimleri Ramazan ayına sayılı günler kala daha da arttırarak, vatandaşın sağlığını tehdit edecek umumi temizlik unsurları, kasa reyon fiyat farklılıkları, ekmekte eksik gramaj, etiketsiz ürün satışları konularında sıkı kontrollerini sürdürecek.