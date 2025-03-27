Fabrika önünde eski kız arkadaşını vuran sanık: 'Şuurumu kaybettim'

Olay 6 Mayıs 2024 saat 08.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi bir fabrikanın bahçesinde meydana geldi. İşçi servisinden inen H.G. eski sevgilisi M.B. av tüfeğini ateşlemesi sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mahale gelen sağlık ekipleri H.G.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kadının cansız bedeni morga kaldırılırken olayın şüphelisi M.B. polis ekiplerine teslim oldu. Olay nedeniyle sanık M.B. hakkında ‘kasten öldürme’ suçuyla dava açıldı. Bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık M.B., olayda hayatını kaybeden H.G.’nin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık M.B., “Olay nedeniyle üzgün ve pişmanım. H.G. ile 2023 yılında tanıştık, 2024 yılının haziran ayında kendi aramızda yüzük taktik. Aramızda yaptığımız nişandan 40-50 gün sonra çarpıda buluştuk. Yüzüğü çıkarttı. Aradan bir hafta geçti. Nedenini sordum biriyle tannıştığını söyledi. Tartıştık, bana mesajla tehditler hakaretlerde bulundu. Şikayette bulundum. Bana tahrik edici mesajlar gönderdi. H.G. her şikayetim sonrası benimle görüştü, barıştık. Ben de şikayetimi geri çektim. Benim ona aldığım telefon vardı onu istedim. Olay günü saat 05.00 gibi onu aradım. O saatlerde uyandığını biliyordum. Her zaman buluştuğumuz yer vardı orada buluşacaktık. Ona aldığım telefonu istemiştim. Gittim, bekledim gelmedi. İşe gitmem gerekiyordu aradım küfretti kapattı. Eve gidip av tüfeğini aldım. Fabrikaya gittim. Servisten indiğini gördüm. Seslendim baktı, 1 el ateş ettim. Sonrasını hatırlamıyorum. Şuurumu kaybettim. Kendime geldikten sonra Malatya yolu üzerinde ev tüfeğini parçaladım araziye attım. Polise teslim oldum” dedi. Maktulün oğlu ise şikayetçi olduğunu belirterek, “Söylediklerinin hiç biri ölümü gerektirmiyordu. Cezasının katlanarak uygulanmasını istiyorum” dedi.

Mahkeme savcısı sanığın “Haksız tahrik altında kasten öldürme” suçuyla cezalandırılmasını talep etti. Müşteki avukatları ise sanığın ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ceza almasını talep etti. Mahkeme heyeti duruşmayı eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.