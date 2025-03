Gökçer: 'Tiyatro, yüzyıllardır insanla birlikte hep aydınlığı aramıştır'

Kayseri Devlet Tiyatrosu’nca 27 Mart Dünya Tiyatro Günü, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan programla kutlandı. Programda konuşan Kayseri Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü Betül Gökçer; “Tiyatrocular olarak da tiyatro sanatçıları olarak da belki sadece 27 Mart’ta bunu dünyaya paylaşıyoruz ama sahneye çıktığımız her gün, o salonlarda olduğu her gün ve alkışlarla seyircilerimize önünde eğildiğimiz her gün, biz aslında tiyatro gününü yaşıyoruz, kendi içimizde bu bayramı kutluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk demiş ki, sanatçı alnında ışığı ilk hissedendir. Aslında ben şöyle algılıyorum bunu: Alnında ışığı ilk hisseden herkes, aslında sanatçı kimliğine taşır. Tiyatro, yüzyıllardır aslında insanla birlikte hep iyi, hep aydınlığı aramıştır. Hep güzeli göstermeye çalışmıştır. Aslında aradığı, insanın sonsuzluğudur. Bu bazen ülkeler arası yolculuk da yapılıyor, bazen ama çoğunlukla kendi topraklarımızda insanı arıyoruz, insanın sonsuzluğunu arıyoruz. Birlikte biz bugün burada toplanan herkese çok teşekkür ediyorum. Ben, umarım uzun yıllar boyunca, belki bizler olmayacağız, başkaları olacak; buranın, bu meydanın daha dolayarak daha coşkuyla 27 Mart’ın kutlanmasını canı gönülden arzu ediyorum” ifadelerini kullandı.