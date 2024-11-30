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  • Facia üstüne faica: Kayseri OSB'de aynı gün ikinci yangın

Facia üstüne faica: Kayseri OSB'de aynı gün ikinci yangın

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, aynı gün içinde peş peşe çıkan iki yangınla sarsıldı. İlk yangının ardından, öğle saatlerinde başka bir mobilya fabrikasında alevler yeniden yükseldi.

Facia üstüne faica: Kayseri OSB'de aynı gün ikinci yangın
Kayseri GündemEditör

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, aynı gün içinde peş peşe çıkan iki yangınla sarsıldı. İlk yangının ardından, öğle saatlerinde başka bir mobilya fabrikasında alevler yeniden yükseldi.

Yangında, fabrikanın üç işçisi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, söndürme çalışmaları devam ediyor. Hem çalışanlar hem de çevre sakinleri için büyük tehlike oluşturan bu felakette, yetkililer olayın tüm ayrıntılarını araştırıyor.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri OSB 37. Cadde’deki bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kayseri OSB’de öğle saatlerinde başka bir mobilya fabrikasında çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetmişti.

İHA
Kayseri Gündem

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