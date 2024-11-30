  • Haberler
  • Asayiş
  • Kayseri'de fabrika yangınındaki hasar havadan görüntülendi

Kayseri'de fabrika yangınındaki hasar havadan görüntülendi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, yanan fabrika havadan görüntülendi.

Kayseri'de fabrika yangınındaki hasar havadan görüntülendi
Kayseri GündemEditör

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, yanan fabrika havadan görüntülendi.

Melikgazi ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki DNZ Mobilya’da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri fabrikaya çıkan tüm yolları araç trafiğine kapatırken, çevrede bulunan vatandaşları da uzaklaştırdı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ederken, yanan fabrika dron ile havadan görüntülendi.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Mobilya fabrikasında büyük yangın
Mobilya fabrikasında büyük yangın
Kırsalda karla mücadelesi sürüyor
Kırsalda karla mücadelesi sürüyor
Erciyes'te kayak sezonu erken başladı
Erciyes'te kayak sezonu erken başladı
CHP Kayseri İl Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı
CHP Kayseri İl Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı
Taburcu olan Cübbeli Ahmet Hoca: 'Akşam sohbet var onu yayın'
Taburcu olan Cübbeli Ahmet Hoca: 'Akşam sohbet var onu yayın'
Cübbeli Ahmet Hoca Kayseri'de hastanaye kaldırıldı
Cübbeli Ahmet Hoca Kayseri'de hastanaye kaldırıldı