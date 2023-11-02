FAO'nun Ankara'daki merkezi önünde Gazze eylemi

Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ BİR-SEN) üyeleri, İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü'nün Ankara'daki yerleşkesi önünde eylem yaptı.

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  • 02.11.2023 14:25
  • Güncelleme: 02.11.2023 14:25
FAO'nun Ankara'daki merkezi önünde Gazze eylemi
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Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ BİR-SEN) üyeleri, İsrail’in Gazze’ye saldırıları nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü’nün Ankara’daki yerleşkesi önünde eylem yaptı.

TOÇ BİR-SEN, İsrail’in Gazze’ye saldırılarına tepki olarak FAO’nun Ankara’daki yerleşkesi önünde yüzlerce vatandaşın katılımı ile protesto gösterisi düzenledi. Eylemde İsrail’in Gazze’ye ambargosu sonucu yaşanan gıda ihtiyacının FAO tarafından görmezden gelindiği vurgulandı. Eylemde Gazze’de hayatını kaybeden çocukları temsilen bebek maketleri ile zincire vurulmuş gıda ürünleri de yer aldı.

TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, yaptığı konuşmada Filistin’in insanlık tarihinin en vahşi soykırımlarından biriyle karşı karşıya geldiğini söyledi. Filistin topraklarının günlerdir fosfor bombalarıyla vurulduğunu belirten Öztürk, “İşgalci, katil terör örgütü İsrail, kundaktaki bebe, çocuk, kadın, yaşlı demeden katlediyor ve Filistin’deki sistematik işgale devam ediyor” dedi.

9 binden fazla sivilin saldırılar sonucu hayatını kaybettiğine dikkati çeken Öztürk, Gazze’de anne ve babaların öldüklerinde kimin çocuğu olduğu anlaşılsın diye evlatlarının kollarına isimlerini yazdığını anlattı. Son saldırılarla beraber Gazze’de su ve enerji hatlarının kesildiğini aktaran Öztürk, insanların aç bırakıldığını vurgulayarak, “BM akut insani acil durumlar için günde en az 15 litre su gerekli olduğunu açıklamasına rağmen bugün Gazze’de temiz suya erişim neredeyse imkansız” diye konuştu.

Gazze’de ekmek ihtiyacını karşılayan fırınların bombalandığını dile getiren Öztürk, “Un ve yakıt gibi temel ihtiyaçların yetersizliği nedeniyle bomba isabet etmeyen fırınlar dahi bugün ekmek yapamıyor. Gazze’de faaliyette olan tek buğday değirmeni de elektrik kesintileri nedeniyle kullanılamaz durumda” ifadelerini kullandı.

FAO yetkililerine seslenmek istediklerini söyleyen Öztürk, şöyle konuştu:

“Gazze’deki çocuklar, kadınlar, yaşlılar, masumlar abluka altında açlık ve susuzluktan inim inim inlerken, temel yaşam ihtiyaçlarına ulaşamazken, su kuyuları, fırınları katillerce bombalanırken, çocuklar açlıkla ve susuzlukla ölüme terk edilirken ve tüm bunlar sizlerin gözleri önünde olurken neden kör ve dilsiz oluyorsunuz? Gıda güvenliği insan güvenliği için değil midir? Bu sizin göreviniz değil mi?”

Öztürk’ün açıklamalarının ardından Gazze’de hayatını kaybeden siviller için dua edildi.

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