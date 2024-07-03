'Faşizme boyun eğmeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'deki ve Suriye'deki provokasyonlar için "Bayrağımıza uzanan mülevves elleri kırmasını bildiğimiz gibi, ülkemize sığınan mazlumlara uzanan elleri de kırmasını biliriz" dedi.

PROVOKASYON KOKUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşerek, ilişkileri düzeltme adımı atabileceğinin sinyalini vermişti. Bu açıklamanın ardından Kayseri'de bir Suriyelinin kız çocuğuna tecavüz ettiği iddiasıyla başlayan gösterilerde, bazı Suriyelilerin evlerinin ve iş yerlerinin ateşe verildiği görülmüştü. Bu gerginlik Suriye'ye de yansımış, Türk askerlerine saldırılmış, Türk bayrağı yırtılmıştı.

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Nefret söylemlerine, faşizme, ırkçı vandallığa ve provokasyonlara boyun eğmeyeceğimizi burada tekrar altını çizerek söylemek istiyorum. Bayrağımıza uzanan mülevves elleri kırmasını bildiğimiz gibi, ülkemize sığınan mazlumlara uzanan elleri de kırmasını biliriz. Kimse kendini polisin, hâkimin, devletin yerine koyamaz. Kayseri'deki olaylar sonrasında ortalığı yakıp yıkan, polisimize saldıran, işyerleri ve evlere zarar veren 474 provokatör gözaltına alındı. Suriye Milli Ordusu ve güvenlik kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki kışkırtmalara gerekli müdahalelerde bulundu. Suriye Geçici Hükümeti şanlı bayrağımıza yönelik saldırıları lanetlediğini en sert biçimde kamuoyuna ilan etti. Fitne teşebbüsleri bir kez daha boşa çıktı. İstihbarat birimlerimiz, sınırın öte tarafındaki ortaklarıyla birlikte çok titiz bir çalışma yürütüyor. Hangi kirli ellerin bu işlerin arkasında olduğunu ortaya çıkaracağız." demişti.