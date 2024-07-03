Suriyelilerin Vergi Muafiyeti iddiası

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bir televizyon programında öne sürülen, Suriyelilere vergi muafiyeti olduğu ve KDV ile Emlak Vergisi vermediklerine ilişkin iddianın doğru olmadığını bildirdi.

Suriyelilerin Vergi Muafiyeti iddiası
Kayseri GündemEditör

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bir televizyon programında ortaya atılan, 'Suriyelilere vergi muafiyeti var. KDV/emlak vergisi vermiyorlar' iddiasının doğru olmadığı" ifade edildi.

MUAFİYETLERİ VE AYRICALIKLARI YOKTUR'

"Türkiye'nin geçici koruması altındaki Suriyeli sığınmacıların vergi konusunda herhangi bir muafiyetleri veya ayrıcalıkları yoktur" bilgisi verilen paylaşımda, ilgili birimler tarafından vergi denetiminin düzenli olarak yapıldığı vurgulandı ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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