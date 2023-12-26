Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda 40 milyon TL'lik 'asfalt' çalışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinden Organize Sanayi Bölgesi'ne bağlantı sağlayan en önemli ana arterlerinden biri olan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda asfalt yenilenme çalışmalarına devam ediyor. 40 milyon TL maliyeti olacak çalışmada, 5 bin metreküp asfaltın kazınarak geri kazanılması ve 11 bin 500 ton sıcak asfalt yapımı planlanıyor.

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  • 26.12.2023 11:57
  • Güncelleme: 26.12.2023 12:07
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda 40 milyon TL'lik 'asfalt' çalışması
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinden Organize Sanayi Bölgesi’ne bağlantı sağlayan en önemli ana arterlerinden biri olan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda asfalt yenilenme çalışmalarına devam ediyor. 40 milyon TL maliyeti olacak çalışmada, 5 bin metreküp asfaltın kazınarak geri kazanılması ve 11 bin 500 ton sıcak asfalt yapımı planlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘yol medeniyettir’ anlayışı doğrultusunda ulaşım konforunu arttıracak ve sürücülere daha güvenli ulaşım imkânı tanıyacak yatırımlarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kent merkezinden Organize Sanayi Bölgesi’ne bağlantı sağlayan en önemli ana arterlerinden biri olan ve gün içerisinde binlerce aracın geçiş yaptığı Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda ekonomik ömrünü tamamlayan asfalt kaplamaların sökümü ile birlikte asfalt yenilenme çalışmalarına devam ediyor.

Geçtiğimiz yıllarda Altınoluk Sürücü pistlerinden 15 Temmuz Kavşağı’na kadar olan 1200 metrelik kısmı yenileyen Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, yolun Organize gidiş istikametinde Sazyolu Caddesi Kavşağı’na kadar olan 2 bin 800 metrelik kısmı da yatırım planına dâhil ederek, çalışmaları sürdürüyor.

Mevsim şartlarının asfalt yapımına elverişli olduğu sürece çalışmalar hız kesmeden sürdürecek olan ekipler, geliş gidiş toplam 8 kilometrelik yolda asfaltı yenilemiş olacak. Çalışma çerçevesinde yolun tespit edilen kesimlerindeki asfalt kaplamalar asfalt kazıma makineleri ile kazınırken, kazılan asfalt tali yollar kırsal bölgelerde kullanılarak geri dönüşümü sağlanacak.

11 bin 500 ton sıcak asfalt yapımı

Kazı işlemi sonrasında yol sıcak asfalt yapılarak yenilenecek. Bu çalışmalar kapsamında 5 bin metreküp asfaltın kazınarak geri kazanılması ve 11 bin 500 ton sıcak asfalt yapımı gerçekleştirilecek.

Çalışmalar, yol trafiğe kapatılmadan, toplam 4 şeritli yolun 2 şeridinden trafik akışı diğer iki şeritte çalışma şeklinde, 24 saat çalışma esasına göre planlı olarak yürütülüyor. Çalışmalar sırasında trafik akışının sağlanması için gerekli yatay ve düşey işaretlemeler yapılarak, oluşabilecek çevresel sorunlara yönelik gerekli tüm tedbirler alınırken, sürücülerin güvenlikleri için trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem arz ediyor.

Yapılan çalışmanın maliyeti yaklaşık 40 milyon TL olurken, konforlu, kaliteli ve hızlı ulaşım ağı için sürdürülebilir şehircilik anlayışıyla çalışmalar yürütülüyor.

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İHA

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