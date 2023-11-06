Fatih Tekke: 'Bence hak edilmiş puanlar vardı ve kaybettiğimiz için üzgünüz'

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 'Bence hak edilmiş puanlar vardı ve kaybettiğimiz için üzgünüz' dedi.

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  • 06.11.2023 23:11
  • Güncelleme: 07.11.2023 03:05
Fatih Tekke: 'Bence hak edilmiş puanlar vardı ve kaybettiğimiz için üzgünüz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, “Bence hak edilmiş puanlar vardı ve kaybettiğimiz için üzgünüz” dedi.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Alanyaspor, konuk olduğu Kayserispor’a 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, istedikleri üretkenliğe ulaşamadıklarını belirterek, “Oyunu maçın öncesinde de iki bölümde iki olabilecek şeyler üzerinde değerlendirmiştik. Kısa sürede iki antrenmanla bir tanesi rakibin alışık olduğu birbirine alışık ritmik set hücumlarını karşısında nasıl dururuz ve bunu nasıl bizim için avantajlı duruma getirebilirizdi. Kaldı ki ilk yarı atlatmışız. Belki dakika kadar bu çok beklediğimin üstünde de bir başarı elde edildi. Fakat skor gelmedi. İlk yarı özellikle çok net iki tane de belki öncesinde doğru pas tercihleri olmuş olsa skor bizim lehimize çok rahatlıkla olabilirdi. Maçın kırılma noktası ilk yarıdaki pozisyonlar diyebilirim. İkinci yarının başında da keza bir pozisyonumuz var. Top rakibe bilerek bırakılmış bir oyun. Kısa sürede sadece yerleşimle ilgili bazı bilgiler verilmiş. Sonrasında risk aldığımızda oyunu üçlüden değiştirip dörtlü bir yerleşime geçtik. Burada da istediğimiz etkinlik, üretim oldu diyemem ama gayet doğal bu. Sadece çalışarak bir antrenmanda ve diğer antrenmanda çalışarak gelinmiş bir maç” dedi.

Fatih Tekke, hak edilmiş puanları kaybettikleri için üzgün olduklarını söyleyerek, “Oyuncularımın tüm performansından giren çıkan herkesin performansından çok memnunum. Daha iyi olabilirdi. Denemeye devam edeceğiz. Bence hak edilmiş puan ve puanlar vardı bunu. Bunu kaybettik. Üzgünüz. Bundan sonra Cumartesi yine bir zor maç var Allah nasip ederse. Bugün iyi başlayabilirdik. Yani bir teknik adam hemen hemen her teknik adam iyi başlıyor. Bize nasip olmadı bugün. İnşallah içerideki evimizdeki maçta iyi bir üç puan alırız ama kısa vadede birçok şeyin değişmesini beklemek, çok akılcı olmaz. Ben bugün çok memnunum” ifadelerini kullandı.

İHA

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