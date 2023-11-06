Süper Lig'de Alanyaspor Karşısında Kayserispor 3 puan aldı
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, Alanyaspor'u konuk etti. Müsabaka ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
- 06.11.2023 22:18
- Güncelleme: 07.11.2023 09:21
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Kayserispor, Alanyaspor’u konuk etti. Müsabaka ev sahibi takımın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Oğuz’un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Souza’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
64. dakikada sağ kanattan Cardoso’nun ortasında Boa Morte’nin kafa vuruşu kalecinin müdahalesinin ardından üst direkten oyun alanına döndü. Topa iyi yükselen Kemen’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
74. dakikada ceza sahası dışından Kartal’ın vuruşunda top direkten döndü.
78. dakikada ceza sahası dışından rakiplerinden sıyrılarak gelen Boa Morte’nin vuruşunda top savunma tarafından uzaklaştırıldı.
88. dakikada ceza sahasında topla buluşan Furkan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşçıoğlu, Mehmet Akıncık
Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Attamah, Hosseini, Carole, Kartal Yılmaz, Karimi (Ramazan dk. 90+1), Boa Morte (Arif dk. 90+1), Cardoso (Uzodimma dk. 84), Mane (Kemen dk. 60), Thiam
Yedekler: Onurcan, Kolovetsios, Bahoken, Baran Ali, Hasan Ali, Jeanvier
Teknik Direktör: Recep Uçar
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj (Yunus dk. 83), Fatih Aksoy (Johan Fer dk. 75), Furkan Bayır, Fidan Aliti, Yusuf Özdemir, Efecan, Novais, Janvier, Oğuz Aydın (Lezama dk. 63), Carlos Eduardo (Majileikwa dk. 83)
Yedekler: Yavuz, Yusuf, Lima, Eren, Balkovec, Silva
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Gol: Kemen (dk. 64) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Yusuf, Fidan Aliti, Janvier (Alanyaspor), Thiam (Kayserispor)