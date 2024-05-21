Feci kazada 1 ölü 4 yaralı

İncesu Örenşehir girişinde meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

Feci kazada 1 ölü 4 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Kayseri-Niğde kara yolu Örenşehir Mahallesi girişinde meydana geldi. S.G. idaresindeki 06 DH 0838 plakalı kamyonet M.Y.A'nın kullandığı 38 GF 206 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazanın etkisiyle aracın içindeki yükler de yola savruldu. 

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, S.G'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü M.Y.A. ve diğer araçtaki Y.G, M.M.S. ve Ö.G, Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

1ha

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