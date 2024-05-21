Sümeyra Çiçek, Kadın Kooperatifleri'nin hikayesini anlattı

Kayseri Valiliği öncülüğünde 21-27 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 2.Kadın Kooperatifleri Fuarı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde düzenlenen törenle açıldı. Açılış sonrası Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile stantları gezen Sümeyra Çiçek, kadın kooperatiflerinin nasıl kurulduğunu anlatarak, “Vali Bey daha önce ilçelerde kaymakamlık yaparken çok küçük ilçelerde çalıştık ve doğu görevleri yaptık. Oradayken kadınlarımızın çok fazla dışarı çıkamadıklarını gördüm. Hiçbir faaliyette bulunamıyorlardı. Bende o zaman vali beye söylemiştim; eğer ilerde olurda vali olursan kadınlara yönelik bir proje yapalım diye. Afyon’dayken arkadaşlarla bu işi başlattık. Kadın kooperatifleri, kadın kültür evleri kurduk. Buraya da gelince vali bey sistemi öğrendi doğal olarak. Bana ihtiyacı kalmadı, sistemi direkt burada başlattı” ifadelerini kullandı.