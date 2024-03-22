Feci kazada yaralanan jandarma personelleri ziyaret edildi
Kayseri'de sabah saatlerinde mahkum taşıyan cezaevi aracının yaptığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı. İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İl Jandarma Komutanı Dedebağı, kazada yaralanan jandarma personellerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Kaza, sabah saatlerinde Kayseri-İncesu karayolunda meydana geldi. Mahkumları taşıyan cezaevi aracı kaza yaptı. Kazada askeri rütbesi bulunan 2 kişi ağır yaralanırken 5 mahkum da yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağı ise yaralanan Jandarma personellerini Şehir Hastanesinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulunulmasının ardından sağlık çalışanlarına teşekür ettiler.
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