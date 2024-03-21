Bakan Özhaseki, 'Yamula Barajı gibi deniz getirdik buraya'

Yamula Barajı gibi deniz getirdik buraya. Çok şükür gece gündüz demeden çalıştık. Sizlere layık olmak için elimizden ne geliyorsa yaptık. 2002’den sonra iktidara biz geldik. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Ne istemişsem ‘sen devam et’ dedi. Allah ondan razı olsun. Yaptığım işlerin hepsinin arkasında cumhurbaşkanımız var. Önde ben yapmış gibi gözüküyor olabilirim. Ama sırtımı yasladığım dağ bir insan vardı. O da Recep Tayyip Erdoğan’dı” dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Kayseri Mitingi gerçekleştirdi. Miting kapsamında sahnede konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Herkes elini vicdanına koysun geçmiş cumhuriyet dönemi hükümetlerinin yaptıklarının fazlasını yaptık değil mi? Sizler şahitsiniz. Bizim muhteşem bir muhalefetimiz var. Hangisini söyleyim bilmiyorum ki. Ana muhalefetin genel başkanı geçenlerde çıkmış diyor ki, ‘nerede bu evler, niye vermediler, bunları herhalde AKP’lilere, akrabalarına veriyorlar’. En son dedim ki hadi gelin size şantiyeleri gezdireyim, inşaat alanlarını gezdireyim. Bir tanesinden ses yok, gelmiyorlar. Bizim ittifakımız belli, milli ve yerliyiz. Özümüz, sözümüz bir. Fakat karşıdaki grup önce altılıydı. Bizde diyorduk ki, insanları kandırmayın, masanın altında PKK oturuyor, onu da söyleyin diyorduk. Söyleyemiyorlardı. Dünyanın en başarısız 2 tane belediye başkanı var. Hiçbir iş yapmadılar. Onları da cumhurbaşkanı yardımcısı ederek 10’a çıkardılar sayıyı. Allah’a şükür sizlerin sayesinde Sayın Cumhurbaşkanımız makama oturdu ve çalışmaya başladı. Karşı taraf dağıldı. Aslında bunlar var ya birbirine benzemezler çetesi. Hiçbirinin sosyal olaylara bakışı, iktisadi meseleler karşısındaki tavırları, askeriye konusundaki düşünceleri birbirine benzemez. Özünde de birbirlerini sevmezler zaten. Ama bir tek dertleri vardı. Oda şuydu; Recep Tayyip Erdoğan gitsin ne olursa olsun. Sadece cumhur ittifakı dağılsın istiyorlardı. Allah’a şükür ki başaramadılar” ifadelerini kullandı.

‘SİZLER 30 YIL ÖNCEKİ KAYSERİ’YLE BUGÜNKÜ KAYSERİ’Yİ ÇOK İYİ GÖRÜYORSUNUZ’

30 yıldır hizmet ettiklerini ifade eden Bakan Özhaseki, “Sizler 30 yıl önceki Kayseri’yle bugünkü Kayseri’yi çok iyi görüyorsunuz. Alt yapıyı, üst yapıyı bitirdik. Belediyeler borçluydu, hizmet etmek gibi bir niyetleri yoktu. Maaş ve ikramiye dağıtılamıyordu. Bunların hepsi bitti. 3-5 tane işgalli parktan 2 binden fazla parka ulaştık. Raylı sistemler çalışıyor. Stadyumlar yaptık. Yamula Barajı gibi deniz getirdik buraya. Çok şükür gece gündüz demeden çalıştık. Sizlere layık olmak için elimizden ne geliyorsa yaptık. 2002’den sonra iktidara biz geldik. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Ne istemişsem ‘sen devam et’ dedi. Allah ondan razı olsun. Yaptığım işlerin hepsinin arkasında cumhurbaşkanımız var. Önde ben yapmış gibi gözüküyor olabilirim. Ama sırtımı yasladığım dağ bir insan vardı. O da Recep Tayyip Erdoğan’dı. Bugün de Memduh abinin liderliğinde 16 ilçemizde ve büyükşehirde yeniden seçimi kazanıp bizler hizmete devam edeceğiz” şeklinde konuştu.