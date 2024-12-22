Felahiye'de Büyük Üzüntü: Cami Alevlere Teslim Oldu

Yaşanan bu acı olayın ardından konuşan Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, büyük üzüntü yaşadıklarını belirtti. Başkan Güleser, "Allah bir daha yaşatmasın" diyerek duada bulunurken, zarar gören camiyi en kısa sürede eski haline getirmek için tüm imkanları seferber edeceklerini ifade etti.

Yangının çıkış nedeni hakkında da bilgi veren Başkan Güleser, elektrik kontağından kaynaklandığı tahminini dile getirdi. Yangına anında müdahale edilmesine rağmen, caminin büyük bir kısmı zarar gördü.

Bu acı olay, tüm ilçede derin üzüntü yaratırken, vatandaşlar birlik olup caminin yeniden inşa edilmesi için çalışmalara başladı. Karaşeyh halkı, belediye ve diğer kurumların desteğiyle kısa sürede camilerini ayağa kaldırmayı hedefliyor.