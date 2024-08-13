Felahiye'de damat iddiası

 Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser'in yedi personeli işten çıkarttığı ve damadı dahil 14 personeli işe aldığı iddia edildi.

Felahiye'de damat iddiası

Kayseri’nin Felahiye ilçesinde geçtiğimiz aylarda işten çıkartılan personellerin olduğu ve Başkan Güleser’in seçim dönemi işe alınan, sözleşmesi yapılmayan personellerin işlerine son verildiği açıklanmıştı.
Belediyede görevli M.A, S.K, H.B, S.Ü, O.M, H.B ve H.K’nın işten çıkartıldığı, işten çıkartılan personellerin yerine ise Belediye Başkanı Şeref Güleser’in damadı Ö.Ç dahil olmak üzere 14 kişiyi işe aldığı iddia edildi.

Haber Merkezi

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