Kayserispor'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Asbaşkan Nurettin Açıkalın ve Başkan Yardımcısı Emre Akpınar, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Asbaşkan Nurettin Açıkalın ve Başkan Yardımcısı Emir Akpınar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu ve TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş'ı Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki makamında ziyaret etti. Ziyaretin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Başkan Ali Çamlı'ya A Millî Takım forması takdim ederken, Ali Çamlı da, Hacıosmanoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu Kayserispor formasını hediye etti.