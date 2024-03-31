Felahiye'de sandıktan CHP çıktı

Türkiye bir kez daha seçim için sandık başına gitti. 2024 yılı Mahalli İdari Seçimleri için oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle sonlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere merkez ilçelerde kimin kazanacağı merakla beklenirken sandıklardaki sonuçlar ise sayılmaya başladı. Resmi olmayan sonuçlara göre ise Felahiye’de başkan Vural Coşkun 1440 oy alırken CHP’nin adayı Şeref Güleser 1832 oy ile Coşkun’u geçti.