Hacılar yeniden AK Parti dedi

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri sonlandı. Sandıklar ise yavaş yavaş açılıyor. Resmi olmayan sonuçlara göre ise Hacılar'da Cumhur İttifakının Adayı Bilal Özdoğan 3 bin 158 oy ile öne geçti. 

Hacılar yeniden AK Parti dedi

Türkiye bir kez daha seçim için sandık başına gitti. 2024 yılı Mahalli İdari Seçimleri için oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle sonlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere merkez ilçelerde kimin kazanacağı merakla beklenirken sandıklardaki sonuçlar ise sayılmaya başlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre ise Hacılar’da Başkan Bilal Özdoğan 3 bin 158 oyla önde olurken Özdoğan’ı ikinci sırada Yeniden Refah Partisi Adayı Bünyamin Geçgil takip etti.

Haber Merkezi

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