Hacılar yeniden AK Parti dedi

Türkiye bir kez daha seçim için sandık başına gitti. 2024 yılı Mahalli İdari Seçimleri için oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle sonlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere merkez ilçelerde kimin kazanacağı merakla beklenirken sandıklardaki sonuçlar ise sayılmaya başlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre ise Hacılar’da Başkan Bilal Özdoğan 3 bin 158 oyla önde olurken Özdoğan’ı ikinci sırada Yeniden Refah Partisi Adayı Bünyamin Geçgil takip etti.