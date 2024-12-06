Fenalaşan yolcu için güzergah değiştiren şoföre Başkan Büyükkılıç'tan tebrik

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, otobüs güzergahını değiştirerek fenalaşan yolcuyu hastaneye ulaştıran şoför Özgür Uzun’u hem takdir hem de tebrik etti.

Kayseri’de insan hayatına duyarlılığıyla takdir toplayan bir olay yaşandı. Talas-Erkilet seferini yapan 38 AB 368 plakalı özel halk otobüsünde, bir yolcunun aniden fenalaşması üzerine şoför Özgür Uzun, yolcuların durumu haber vermesiyle hızla harekete geçti. Yolcusunu hastaneye yetiştirmek için güzergahını değiştiren Uzun, yolcuyu sağlık ekiplerine ulaştırarak örnek bir davranış sergiledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, duyarlı şoförü tebrik etti. Başkan Büyükkılıç, bu örnek davranışın insan hayatına verilen değerin en güzel göstergesi olduğunu vurguladı. Başkan Büyükkılıç, "Bu tür davranışlar hepimize ilham kaynağı olmalı. İnsana verdiği değer ve duyarlılığı için şoförümüze ve bizi biz yapan değerlerimizi koruyan tüm ekip arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ederim. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.