6 bankaya sigara izmariti cezası

Bolu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından sorumluluk alanlarında yere atılmış sigara izmaritleri tespit edilen 6 banka şubesine idari para cezası kesildi.

6 bankaya sigara izmariti cezası
Kayseri GündemEditör

Bolu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından sorumluluk alanlarında yere atılmış sigara izmaritleri tespit edilen 6 banka şubesine idari para cezası kesildi.

Çevre kirliliğini önlemek amacıyla Türkiye’de bir ilke imza atan Bolu Belediyesi, yere sigara izmariti, çekirdek kabuğu, çöp atan veya tüküren kişilere 578 TL ile 14 bin 407 TL arasında değişen para cezaları uyguluyor. Bu çerçevede, denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki iş yerleri, pasajlar, kahvehaneler, lokantalar ve bankaların önünde çevre kirliliği denetimi yaptı. Denetimlerde, bazı banka şubelerinin ön cephesinde, sorumluluk alanlarına giren 3 metrekarelik bölümde sigara izmaritleri bulundu. Ekipler, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Kanunu’nun 5/1 maddesi uyarınca tutanak tutarak 6 banka şubesine idari para cezası uyguladı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi'nde Mahmut Arıkan'ın Genel Başkanlığıyla yeni bir dönem başlıyor!
Saadet Partisi'nde Mahmut Arıkan'ın Genel Başkanlığıyla yeni bir dönem başlıyor!
Felahiye Halk Kasabında uygun fiyatlı ve taze et satışı
Felahiye Halk Kasabında uygun fiyatlı ve taze et satışı
Gül'den Özderici için taziye mesajı
Gül'den Özderici için taziye mesajı
Kayseri'de Zabıta Denetimlerinde 1 Ayda 196 Yasal İşlem!
Kayseri'de Zabıta Denetimlerinde 1 Ayda 196 Yasal İşlem!
MHP KAÇEP Teşkilatı'nda engelli bireyler yaşadığı zorluklar konuşuldu
MHP KAÇEP Teşkilatı’nda engelli bireyler yaşadığı zorluklar konuşuldu
Melikgazi Zabıtası pazar yerlerinde ölçü ayar ve etiket denetimi yaptı
Melikgazi Zabıtası pazar yerlerinde ölçü ayar ve etiket denetimi yaptı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!