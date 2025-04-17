Fenerbahçe – Kayserispor maçını Oğuzhan Çakır yönetecek
Kayserispor'un Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacağı maçı Oğuzhan Çakır yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) tarafından Süper Ligin 32’nci haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Kayserispor’un Pazar gün Fenerbahçe ile oynayacağı müsabakayı Balıkesir bölgesi hakemi Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Süleyman Özay yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak Alper Akarsu görevlendirildi.
Süper Lig'de 32. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Hatayspor - Konyaspor: Halil Umut Meler
20.00 Galatasaray - Bodrum FK: Mehmet Türkmen
19 Nisan Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa - Sivasspor: Ali Şansalan
16.00 Adana Demirspor - Trabzonspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Göztepe - Beşiktaş: Ozan Ergün
20 Nisan Pazar:
13.30 Başakşehir - Gaziantep FK: Zorbay Küçük
16.00 Rizespor - Eyüpspor: Ümit Öztürk
19.00 Fenerbahçe - Kayserispor: Oğuzhan Çakır
21 Nisan Pazartesi:
20.00 Alanyaspor - Samsunspor: Atilla Karaoğlan