Kayserililer soracak, Başkanlar cevaplayacak

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’nın düzenlediği ‘Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor’ programı, 19 Nisan’da Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Büyük Etkinlik Alanı’nda gerçekleşecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, vatandaşlarla bir araya gelerek, soruları cevaplayacak.

19 Nisan’da Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Büyük Etkinlik Alanı’nda Başkan Büyükkılıç’ın şehre yapılan yatırımlar ve gelecekteki projeler hakkında vatandaşların sorularını cevaplayacağı program, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 14.00’da Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Büyük Etkinlik Alanı’nda gerçekleşecek.



Başkan Yalçın Mevlana Mahalle Meydanı Amfi Tiyatro’da soruları cevaplayacak

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 19 Nisan Cumartesi günü vatandaşlarla bir araya gelerek hem icraatlarını anlatacak hem de sorularına cevap verecek.

Bir ay içerisinde 4 kez gerçekleştirilmesi planlanan programın ilki, 19 Nisan Cumartesi günü saat 13.30’da Mevlana Mahalle Meydanı Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "3 yılı aşkın süredir vatandaşlarımızın talep ve önerilerini Şeffaf Oda’da dinliyoruz. Şimdi de AK Parti Genel Merkezimizin talebi doğrultusunda mahalle sakinlerimizle bir araya geleceğiz. Tüm hemşehrilerimiz cumartesi günü saat 13.30’da Mevlana Mahalle Meydanı Amfi Tiyatro’ya bekliyorum" ifadelerini kullandı.



