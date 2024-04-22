Fenerbahçeli futbolcular maç sonu üzüntü yaşadı
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. 2-2 biten maç sonunda Fenerbahçeli futbolcular üzüntü yaşadı.
Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. 2-2 biten maç sonunda Fenerbahçeli futbolcular üzüntü yaşadı.
Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Sivas 4 Eylül Stadyumunda oynanan maç 2-2 eşitlikle sonuçlandı.
Hakemin bitiş düdüğünün ardından sarı-lacivertli futbolcular üzüntü yaşadı. Bazı futbolcular yere çökerken, bazı futbolcular da başını öne eğerek sahadan ayrıldı.
İHA
Bakmadan Geçme
23 Nisan'a özel 'çocuk treni' yola çıkıyor
Zehirlenen öğrencilerle ilgilenmek yerine, basın mensuplarına saldırdılar
Engelli ve eski hükümlü istihdamına hibe desteği başvuruları başladı
İmam Hatip Okulları spor müsabakaları devam ediyor
Çocuk başkan 22 Nisan'da başkanlık koltuğundan Çanakkale gezisi talimatı verdi
Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği yoğun ilgi görüyor