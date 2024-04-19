FETÖ'cü eski emniyet müdürü hücre evinde yakalandı

Kayseri'de terör örgütü FETÖ'den aranan firari emniyet müdürü, hücre evine yaptığı gizli geçitten kaçarken yakalandı.

FETÖ'cü eski emniyet müdürü hücre evinde yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de terör örgütü FETÖ’den aranan firari emniyet müdürü, hücre evine yaptığı gizli geçitten kaçarken yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana aranan firari emniyet müdürü Ş.Ü.’nün (53) Kayseri’de hücre evinde saklandığını tespit etti. Adresi belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Yakalanacağını anlayan şüpheli, hücre evine yaptığı gizli geçitten kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Ş.Ü., emniyete götürüldü.

FETÖ'cü eski emniyet müdürü hücre evinde yakalandı
FETÖ'cü eski emniyet müdürü hücre evinde yakalandı
İHA
Kayseri Gündem

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