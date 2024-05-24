  • Haberler
  • Asayiş
  • FETÖ'de 'gaybubet' olarak faaliyet yürüten şahıslara operasyon: 5 gözaltı

FETÖ'de 'gaybubet' olarak faaliyet yürüten şahıslara operasyon: 5 gözaltı

Kayseri polisi, terör örgütü FETÖ içerisinde gaybubet olarak faaliyet yürüten 5 kişiyi gözaltına aldı.

FETÖ'de 'gaybubet' olarak faaliyet yürüten şahıslara operasyon: 5 gözaltı
Kayseri GündemEditör

Kayseri polisi, terör örgütü FETÖ içerisinde "gaybubet" olarak faaliyet yürüten 5 kişiyi gözaltına aldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde "Gaybubet" olarak faaliyet yürüten şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler; haklarında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç olmuş eski binbaşı A.A. (46), 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ev hanımı M.N.Y. (37), 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç olmuş eski öğretmen F.E.S. (40), 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretim görevlisi ve avukat E.H. (55) ve hakkında yakalama kararı bulunan ihraç olmuş eski öğretmen E.Ö (44) yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ'de 'gaybubet' olarak faaliyet yürüten şahıslara operasyon: 5 gözaltı
FETÖ'de 'gaybubet' olarak faaliyet yürüten şahıslara operasyon: 5 gözaltı
FETÖ'de 'gaybubet' olarak faaliyet yürüten şahıslara operasyon: 5 gözaltı
FETÖ'de 'gaybubet' olarak faaliyet yürüten şahıslara operasyon: 5 gözaltı
FETÖ'de 'gaybubet' olarak faaliyet yürüten şahıslara operasyon: 5 gözaltı
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Kayseri'de hava şartları kenti olumsuz etkiledi 
Kayseri’de hava şartları kenti olumsuz etkiledi 
Menduh Uzunluoğlu: 'Yavaş, Pınarbaşı'nda umduğunu bulamadı'
Menduh Uzunluoğlu: 'Yavaş, Pınarbaşı'nda umduğunu bulamadı'
SMMMO'dan 'yatırım kararları' konferansı
SMMMO'dan 'yatırım kararları' konferansı
Yoldan çıkan panelvan araç refüjdeki ağaca çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Yoldan çıkan panelvan araç refüjdeki ağaca çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
SP'li Arıkan: 'Biz seçimi kongre öncesinde zaten yapıyoruz'
SP'li Arıkan: 'Biz seçimi kongre öncesinde zaten yapıyoruz'
Kayserispor'a ve Başkanı Ali Çamlı'ya PFDK'dan ceza yağdı
Kayserispor'a ve Başkanı Ali Çamlı'ya PFDK'dan ceza yağdı