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FETÖ'den aranan ihraç emniyet müdürü kıskıvrak yakalandı

Kayseri'de FETÖ PDY suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan ihraç emniyet müdürü yakalanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ'den aranan ihraç emniyet müdürü kıskıvrak yakalandı

İl  Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik şahısların saklandıkları adreslere operasyon düzenledi. Bu kapsamda hakkında “FETÖ/PDY Silahlı  Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç emniyet müdürü H.T. (49) isimli şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi

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