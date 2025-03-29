FETÖ'den aranan ihraç emniyet müdürü kıskıvrak yakalandı
Kayseri'de FETÖ PDY suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan ihraç emniyet müdürü yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik şahısların saklandıkları adreslere operasyon düzenledi. Bu kapsamda hakkında “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç emniyet müdürü H.T. (49) isimli şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine gönderildi.