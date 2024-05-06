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Fetö firarisi, ihraç edilen eski emniyet müdürü yakalandı

Kayseri'de hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2021 yılından beri firari olarak aranan ihraç olmuş eski emniyet müdürü A.K. (52) araç ile kaçmaya çalışırken yakalandı.

Fetö firarisi, ihraç edilen eski emniyet müdürü yakalandı
Kayseri GündemEditör

-Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2021 yılından beri firari olarak aranan ihraç olmuş eski emniyet müdürü A.K. (52) yakalandı. A.K., yapılan operasyonda Kayseri’de bulunduğunun tespit edilmesi üzerine araç ile kaçmaya çalışırken yakalandı.

1ha
Kayseri Gündem

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